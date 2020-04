Venom 2, la sanguinosa fan-art in cui Tom Hardy divora Tom Holland vi darà gli incubi!

C'è chi immagina un crossover fra Venom e Spider-Man, e chi invece vuole che il primo divori semplicemente il secondo: è il caso di Ultraraw, celebre artista social che ha condiviso in queste ore una nuova fan-art di Venom: Let There Be Carnage a dir poco raccapricciante.

Sembra improbabile che vedremo fisicamente lo Spider-Man di Tom Holland in Venom: Let There Be Carnage, ma dato ciò che sappiamo di Morbius e della possibilità che lo Spider-Verse della Sony si unisca al Marvel Cinematic Universe, è comunque probabile che ci saranno almeno dei riferimenti al fatto che adesso, in seguito agli eventi di Far From Home, l'identità segreta dell'Avenger è stata resa pubblica e che Peter Parker ora un assassino ricercato.

Il futuro dei due personaggi non è noto al momento, nonostante una piccola anticipazione di Tom Hardy, e mentre i fan aspettano conferme circa eventuali cross-over, la fan-art che potete trovare in calce all'articolo reputa che potrà esserci un solo vincitore in un ipotetico scontro tra i due superesseri. Nei fumetti, Venom ha una certa passione per i cervelli (e gli arti), quindi il trattamento riservato al suo nemico nell'immagine sembra più che appropriato, anche se è qualcosa che difficilmente vedremo mai sul grande schermo.

Tra l'altro nel primo Venom è stato mostrato Eddie Brock mangiare un criminale, quindi è certamente fattibile che in un ipotetico incontro con Spider-Man il mostro alieno tenti di azzannarlo, anche se il film lo ha descritto come una sorta di anti-eroe e non come vero e proprio villain.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo teaser di Venom: Let There Be Carnage.