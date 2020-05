Venom 2, finalmente rivelato il titolo ufficiale italiano del cinecomic con Tom Hardy

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, è stato finalmente svelato il titolo ufficiale italiano di Venom 2, nuovo cinecomic del Sony Pictures Universe of Marvel Characters con protagonista Tom Hardy.

Il titolo, in originale Venom: Let There Be Carnage, è stato tradotto in italiano con Venom: La Furia di Carnage: potete vedere il teaser in basso.

Si tratta del secondo capitolo della saga con Tom Hardy ed è basato sul celebre personaggio della Marvel Comics: il film è prodotto da Columbia Pictures in associazione con Marvel e distribuito da Sony Pictures. La regia è stata affidata ad Andy Serkis su una sceneggiatura di Kelly Marcel e vedrà il ritorno di Woody Harrelson - già apparso nella scena post credit del film precedente - e Michelle Williams, coi debutti dei nuovi arrivati Reid Scott e Naomie Harris.

Le riprese si sono svolte ai Leavesden Studios in Inghilterra da novembre 2019 a febbraio 2020, con ulteriori riprese a San Francisco a febbraio: inizialmente programmato per un'uscita ad ottobre 2020, il film è risultato uno dei tanti titoli vittima della pandemia di Covid-19 ed è stato rinviato al 25 giugno 2021.

