Venom 2, ancora un rinvio per il film con Tom Hardy: ecco quando uscirà

Ai rinvii siamo ormai abituati: da un anno a questa parte è diventata l'eccezione vedere un film rispettare la data d'uscita prefissata, per i motivi che tutti conosciamo fin troppo bene. Non stupisce, insomma, il fatto che in queste ultime ore Venom: Let There Be Carnage abbia subito un ulteriore rinvio.

Il sequel del film con Tom Hardy era inizialmente previsto per l'ottobre 2020, data ovviamente impossibile da rispettare vista la situazione mondiale: stando alle ultime novità, però, sembra proprio che neanche la data del prossimo 25 giugno sarà quella buona per l'arrivo del secondo film sulla celebre nemesi di Spider-Man.

Venom: Let There Be Carnage è infatti stato nuovamente rinviato: lo slittamento stavolta è di circa tre mesi, con il film di Andy Serkis che, pandemia permettendo, dovrebbe esordire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 17 settembre. La situazione, ovviamente, andrà ulteriormente monitorata: la speranza di tutti è ovviamente quella di poter vedere il film sul grande schermo e di non doverci accontentare anche in questo caso della sola release per il mercato delle piattaforme streaming.

Quali sono le vostre aspettative per il film con Tom Hardy? Diteci la vostra nei commenti! Andy Serkis, intanto, ha recentemente parlato dell'uscita del primo trailer di Venom 2; i fan, invece, hanno dato vita a un trailer in cui lo Spider-Man di Tom Holland si scontra con Venom e Carnage.