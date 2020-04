Venom 2 rinviato, il film con Tom Hardy ha anche un nuovo sanguinoso titolo

Dopo il rinvio di The Batman e gli altri cinecomic Warner annunciato appena ieri, anche in casa Sony arrivano nuovi spostamenti. Venom 2 con Tom Hardy viene rimandato di (quasi) un anno e... Ora ha un nuovo titolo.

Venom: Let There Be Carnage debutterà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021.

Ritarda quindi di 8 mesi il debutto del sequel di Venom diretto da Andy Serkis, andando a posizionarsi ora subito dopo Morbius con Jared Leto, la cui data d'uscita è attualmete programmata per il 19 marzo 2021.

Inoltre, anche se di ulteriori conferme non ci fosse poi davvero bisogno (considerati anche i vari materiali e le numerose foto dal set con Kletus Casady) , viene ribadita la centralità del personaggio di Carnage interpretato da Woody Harrelson grazie al nuovo titolo, comunicato assieme alla notizia del rinvio.

Vista la situazione attuale, e lo stop alle produzioni ancora pienamente in vigore, era abbastanza inevitabile dunque che Venom finisse col raggiungere gli altri titoli nella "lista dei rimandati", come Uncharted (ora in uscita a ottobre 2021) e Ghostbusters: Afterlife (5 marzo 2021).

Adesso quel che resta è vedere quando i vari studios potranno riprendere a girare, e come le nuove tempistiche influiranno sui prodotti finali. E, ovviamente, bisogna capire quando potranno finalmente riaprire le sale cinematografiche, e come funzionerà con la distribuzione internazionale.