Venom 2, il produttore sull'arrivo di Andy Serkis: 'Capisce il personaggio dall'interno'

Per la prima volta da quando Andy Serkis è stato ingaggiato come regista di Venom 2, il produttore Matt Tolmach ha potuto commentare la notizia, spiegando nel corso di una recente intervista anche perché è l'uomo perfetto per questo impegno.

Mentre dal punto di vista del suo lavoro sullaperformance-capture Serkis è uno dei principali esponenti, basti pensare al suo lavoro nella saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e sopratutto in quella de Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, da quello della regia ha optato per un paio di scelte molto diverse come con il suo esordio in Ogni tuo respiro, prima di tornare al lavoro sulla performance-capture in Mowgli - Il figlio della giungla.

La notizia del suo ingaggio alla regia di Venom 2 ha certamente colto tutti di sorpresa, ma Tolmach è sicuro che Serkis è l'uomo giusto per questo lavoro: "E' un grande regista, ma è anche un attore e ha potuto lavorare e giocare all'interno di vari mostri, in un certo senso lui capisce il personaggio dall'interno. E' stato stranamente avvincente guardarlo con Hardy, perché parlano un linguaggio che solo gli attori capiscono, in particolare persone come Tom Hardy, e di come sarebbe essere in quest'altro personaggio posizionato in un altro contesto. Andy Serkis è come una figura mistica e quando è intorno a te riesci a percepire la sua presenza. Stava lavorando molto bene con Tom e in realtà lo stavamo conoscendo meglio proprio attraverso Tom. Sarà qualcosa di speciale, hanno davvero una grande connessione".

Dopo aver anticipato "grandi piani" anche per il futuro di Spider-Man alla Sony, suggerendo un possibile arrivo del personaggio nell'universo cinematografico di Venom, il produttore ha rimandato quindi all'uscita del sequel che vedrà il ritorno anche di Michelle Williams nei panni di Anne Weyng e dell'ingresso ufficiale di Woody Harrelson in quelli di Cletus Kasady, come già visto nella scena post-credit del primo film. Venom 2 ha una data d'uscita fissata al 2 ottobre 2020.