Venom 2, il nuovo poster di The Space conferma l'uscita il 14 ottobre

Manca ormai poco al ritorno in sala dell'Eddie Brock di Tom Hardy: Venom: La Furia di Carnage dovrebbe infatti esordire sui nostri schermi nel giro delle prossime settimane, nonostante in questi ultimi giorni si sia fatto un gran parlare di un rinvio agli inizi del nuovo anno che sembrava ormai praticamente certo.

Già nei giorni scorsi avevamo fatto il punto della situazione sul possibile rinvio di Venom: La Furia di Carnage, con il film di Andy Serkis che sembrava ormai destinato ad esordire non prima del prossimo gennaio: tra smentite e silenzi, però, la cosa sembra esser caduta nel vuoto, con il film attualmente ancora in programma per il mese entrante.

La conferma sembra arrivare anche dalle stesse sale cinematografiche: il poster pubblicato dai profili social della catena The Space, ad esempio, reca ancora come data di debutto quella del prossimo 14 ottobre, spazzando via le paura di tutti quei fan che ancora temevano uno slittamento dell'ultima ora (i precedenti, d'altronde, quest'anno non sono di certo mancati).

Nella speranza di non ricevere cattive notizie nei giorni a venire, dunque, prepariamoci all'appuntamento con Venom e Carnage: due settimane passano piuttosto in fretta! Nelle nuove foto di Venom: La Furia di Carnage, intanto, abbiamo fatto la conoscenza dell'interesse amoroso del personaggio di Woody Harrelson.