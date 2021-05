Venom 2: prima occhiata a Carnage dal merchandise spoileroso della LEGO

Con il rinvio di Venom - La furia di Carnage al cinema era impossibile non aspettarsi almeno qualche anticipazione dall'emergere sul web del merchandise ufficiale legato alla pellicola e che è ormai pronto da tempo, visto che il film sarebbe dovuto uscire lo scorso ottobre nelle sale di tutto il mondo. Possiamo dare una prima occhiata ai giochi.

Una foto postata su Twitter mostra infatti il merchanside della LEGO, con del materiale dedicato al villain che dà il titolo al franchise e con quello anche dedicato a Carnage finora praticamente l'unico sguardo ufficiale che abbiamo potuto avere del nuovo villain della pellicola - interpretato da Woody Harrleson - al di là delle foto emerse dal set di Venom 2 e ormai risalenti a circa un anno fa.

Venom - La furia di Carnage adesso uscirà il 24 settembre, una data che lo allontana di tre settimane dal cinecomic Marvel Studios Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, col quale evidentemente Sony Pictures non ha intenzione di misurarsi.

Il sequel di Venom, lo ricordiamo, era originariamente previsto per un'uscita nell'ottobre 2020, ma la pandemia COVID-19 ha indotto Sony a rinviare ad oltranza la sua distribuzione: a differenza di Warner Bros., che nella piattaforma di streaming on demand HBO Max ha trovato un comodo (quanto controverso e contestato) paracadute, la Sony ha voluto mantenere i suoi film come esclusive cinematografiche e ha praticamente rinviato l'intero calendario del 2020 al 2021.

Infatti, Sony non ha un 'ripiego' streaming on demand per i suoi titoli: stesso destino è toccato all'altro cinecomic Morbius, recentemente rinviato da marzo 2021 ad ottobre 2021 e solo un giorno dopo posticipato nuovamente a gennaio 2022.