Venom 2: nel nuovo fan trailer l'adattamento di Maximum Carnage

Maximum Carnage prende vita nel nuovo fan trailer di Venom 2. Dopo il successo al botteghino del primo film - in contrasto con le critiche della stampa - con protagonista Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock, il sequel vedrà il ritorno di Brock che dovrà affrontare il temibile Carnage, interpretato da Woody Harrelson.

Introdotto per la prima volta nel 1992 in The Amazing Spider-Man, Carnage è un simbionte che nel corso degli anni ha attaccato numerose persone, in particolare il serial killer Cletus Kasady. Carnage è diventato in seguito il principale antagonista di una serie di fumetti crossover di Spider-Man, in cui affronta Spidey, Venom e il loro team di supereroi simili agli Avengers.



Chiamato Maximum Carnage, l'evento si è protratto per quattordici numeri distribuiti con vari titoli, e si è concluso con Carnage sconfitto da Venom e gettato in prigione. Ora grazie ad un fan artist che ha immaginato come sarebbe Venom 2 con questo tipo di adattamento con la narrazione di Maximum Carnage.

Si noterà che Emily Blunt ha fatto un'apparizione a sorpresa nel trailer, con alcune scene di A Quiet Place per rendere ancor più mostruosa la clip.

La sequenza del trailer mostra la famosa scena in cui Eddie Brock/Venom, morde la testa di un uomo che cerca di rapinare un negozio di generi alimentari, con Spider-Man che viene morso a sua volta.

La figlia di Andy Serkis è emozionata per la regia del padre, che succede a Ruben Fleischer al timone del franchise.

Una foto dal set mostra invece un simbionte che salva Eddie Brock.