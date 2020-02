Venom 2: nuovi video dal set suggeriscono uno scontro tra Venom e Carnage

Ig @venom_media

Another venom 2 set video. If you listen you can hear someone shout "you want me to come up and show you a real fight”.#W3RV3N0M2 #inhardywetrust #venom #eddiebrock #woodyharrelson #carnage #andyserkis #marvel #marveluniverse #marvelcomics #tomhardy pic.twitter.com/LbQhylED6q