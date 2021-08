Venom 2: le nuove foto ufficiali mostrano Shriek, l'interesse amoroso di Carnage!

Dopo i chiarimenti sul chiarimenti sul possibile rinvio di Venom: La Furia di Carnage, che almeno per il momento rimane previsto per il prossimo 14 ottobre, Sony Pictures è tornata ad anticipare il sequel con ben nove immagini ufficiali.

Oltre a mostrare il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock e l'atteso scontro tra i due simbionti, le nuove foto offrono uno sguardo ravvicinato a Naomie Harris nel ruolo di Shriek, personaggio in grado di manipolare il suono e le emozioni che nei fumetti rappresenta l'interesse amoroso di Cletus Kasady aka Carnage.

In passato Andy Serkis ha definito Shriek come un'anima distrutta e vulnerabile con un passato doloroso. Avendo vissuto in isolamento per anni con grande sofferenza, ha sviluppato un senso della giustizia tutto suo che quando viene oltrepassato la rende "molto, molto pericolosa".

In questo nuovo capitolo diretto da Ruben Fleischer, Eddie Brock cerca di far ripartire la sua carriera giornalistica intervistando il serial killer Cletus Kasady (Woody Harrellson), che però diventa l'ospite di un simbionte alieno di nome Carnage. Nel cast farà inoltre ritorno Michelle Williams nei panni di Anne Weying.

Che ve ne pare di questa nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al recente poster di Venom: La furia di Carnage con tutti i protagonisti.