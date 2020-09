Venom 2, una nuova teoria: e se nel sequel apparisse Kraven il Cacciatore?

Tra i nemici di Spider-Man nei fumetti finora mai apparsi sul grande schermo, il più importante è probabilmente Kraven il Cacciatore. A quanto risulta, è in cantiere un progetto di Sony e Marvel per uno stand-alone sul villain, ma secondo una suggestiva teoria potremmo vederlo al cinema anche prima, ossia in Venom 2.

Sembra infatti definitivamente tramontata la possibilità di vedere Kraven nel terzo capitolo di Spider-Man targarto Marvel Cinematic Universe, mentre sappiamo che Sony Picture ha intenzione di utilizzarlo nel proprio universo condiviso, che comprende villain come Venom, Carnage e Morbius. La teoria che ha iniziato a diffondersi, quindi, vorrebbe la presenza del Cacciatore nel sequel di Venom, atteso al cinema nel 2021, nel cui cast ci sarà anche Woody Harrselson nel ruolo di Carnage.

Nei fumetti Marvel Sergei Kravinoff, ovvero Kraven, è un cacciatore russo approdato in America. La rivalità con Peter Parker è inziata nel 1964, quando il villain, armato di lance, pugnali e trappole, intendeva catturarlo per dimostrare di essere il miglior cacciatore al mondo. Oltre a Spider-Man, Kraven il Cacciatore ha affrontato nel tempo altri supereroi Marvel, come Captain America, Daredevil, Black Panther e Hulk.

Per quanto riguarda il futuro stand-alone sul villain, dopo le voci del 2018 su una sceneggiatura firmata da Richard Wenk e ispirata al fumetto degli anni '90 Kraven’s Last Hunt, voci di corridoio darebbero il progetto nelle mani del regista J.C. Chandor (Triple Frontier) e degli sceneggiatori Matt Holloway e Art Marcum.

