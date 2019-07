Venom 2 non ha ancora una data di uscita, e quel crossover con Spider-Man...

La Sony Pictures ha in programma un sequel di Venom, attualmente senza un regista e, sebbene non sia stato ufficializzato, sembra sia in fase di sviluppo attiva.

In una nuova intervista con Comicbook.com, però, la produttrice Amy Pascal ha confermato lo sviluppo di Venom 2 ma non la sua data di uscita, affermando che, al momento, non ci sono dei piani specifici per la sua release: "Si, quel film è in fase di sviluppo ma al momento non c'è una data di uscita fissata o programmata". Prima di questa intervista, la Sony aveva fissato ben due date di uscita per il prossimo anno per due pellicole ispirate ai fumetti della Marvel: una il 10 luglio 2020, in cui uscirà Morbius, mentre l'altra il 2 ottobre. Molti ipotizzavano che quella release fosse destinata proprio a Venom 2 ma ora, quest'intervista, potrebbe mettere in dubbio tutto questo.

Chiaramente il sito ha voluto chiedere alla Pascal anche della possibilità di integrare questo Venom al personaggio di Spider-Man e al Marvel Cinematic Universe, ma la risposta della produttrice è stata criptica: "Potrebbe accadere? Chi lo sa... quel che so è che Tom Hardy nei panni di Venom è, senza dubbio, incredibile. Nessun'altro potrà mai interpretare quel personaggio se non lui". Alla domanda se il Multiverso potrebbe giustificare l'arrivo di Venom - potenziale, sia chiaro - nel MCU, la Pascal replica: "Avanti, non posso rispondere! Non volete che vi sorprendiamo?".