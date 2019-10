Venom 2, Naomie Harris in trattative per il ruolo di Shriek

Solo qualche giorno fa era stata annunciata la presenza di un secondo temibile villain nel sequel di Venom diretto da Andy Serkis. Oggi scopriamo che Naomie Harris potrebbe esserne l'interprete.

A quanto pare, Eddie Brock e il simbionte Venom ("entrambi" interpretati da Tom Hardy) avranno parecchie gatte da pelare nel prossimo film.

In Venom 2, infatti, oltre al personaggio interpretato da Woody Harrelson e anticipato già nella scena post-credit del primo capitolo, Carnage, avremo anche un secondo villain di rilievo: Shriek.

Nei fumetti, Shriek a.k.a. Frances Louise Barrison, è una pericolosa criminale con l'abilità di manipolare il suono. Inoltre, la donna è non solo un'alleata, ma anche l'interesse amoroso di Cletus Kasady, ovvero il già citato Carnage.

E stando a quanto riportato nelle ultime ore, l'attrice di Moonlight, Rampage - Furia Animale e Skyfall, Naomie Harris, potrebbe essere la prescelta per interpretare il ruolo.

In questo modo, la Harris sarebbe la seconda new entry nella produzione, se contiamo come prima Andy Serkis, subentrato alla regia al posto di Ruben Fleischer a seguito dell'abbandono di quest'ultimo, ancora impegnato sul set di Zombieland: Doppio Colpo.

Venom 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma potrebbe ricoprire la slot del 2 ottobre 2020 nel calendario di Sony, che ad ora presenta un film senza titolo.