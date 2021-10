Venom 2, i movimenti di Carnage nel film sono ispirati a quelli di... Uno scorpione?

Venom: La Furia di Carnage è ora nelle sale d'oltreoceano e altri paesi del mondo. E sebbene a noi tocchi aspettare ancora un po' per vederlo, troverete sicuramente interessanti le parole del supervisore dei VFX del film che ha rivelato come tra le ispirazioni per i movimenti di Carnage ci siano anche... Gli scorpioni!

I trailer di Venom 2 potrebbero aver instillato dubbi negli spettatori ,che memori anche del primo film, magari temono un uso troppo smodato di CGI ed effetti speciali.

Tuttavia, potete tranquillizzarvi almeno un minimo prima di entrare in sala, perché come ha affermato anche Sheena Duggal, l'addetta alla supervisione degli effetti speciali del film in una recente intervista "Volevamo utilizzare i VFX come carburante per la storia, e non in maniera gratuita".

Possiamo dunque dedurre che ci sarà stata grande attenzione del team produttivo-creativo dietro scelte di questo tipo, e anche una sequenza chiave come quella fortemente anticipata dell'evasione dal carcere "Assume più toni diversi tra loro: c'è un tono più soft nel momento in cui trova Shriek, e sta introducendo Carnage agli spettatori e i tentacoli vengono fuori. Abbiamo dovuto inventarci dei design alquanto differenti per quello, e stare bene attenti al movimento dei tentacoli".

Movimento che subisce un brusco cambiamento dopo la fuga e durante gli scontri.

Ma quali ispirazioni vi sono dietro? Basta dare un'occhiata alla natura.

"Il modo in cui uno scorpione muove la coda dietro la testa, e poi in avanti per risultare minaccioso... Ho pensato, facciamo una cosa del genere con Carnage".

E per quanto riguarda le differenze con Venom (di cui aveva già parlato anche il regista di Venom 2 Andy Serkis presentando Carnage in una clip esclusiva per PlayStation) "Venom è solo un ospite di Eddie. Carnage nasce proprio all'interno di Cletus, e condividono lo stesso DNA".

Per questo Duggal voleva che fosse evidente "il mostro all'interno del serial killer", e il design derivatone si fonda sull'atto della nascita. Così sono stati realizzati degli pseudo-fluidi "come il liquido amniotico e le membrane, che vediamo nel momento in cui Carnage sta sfaldando l'anatomia di quel DNA condiviso tramite una violenta rottura delle ossa e distruggendo la pelle del corpo".

In Italia, Venom: La Furia di Carnage sarà dal 14 ottobre al cinema.