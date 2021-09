Venom 2, il messaggio del nuovo teaser è chiaro: l'universo di Sony sta per espandersi!

Nei giorni scorsi si è discusso molto delle prime reazioni dei fan alle scene post-credit di Venom: La Furia di Carnage, e ora un nuovo teaser del film potrebbe aver offerto un interessante indizio su ciò che possiamo aspettarci dal futuro dell'universo di Spider-Man targato Sony.

Per ricordare che mancano appena due settimane all'uscita della pellicola nelle sale americane (in Italia dovremo aspettare il 14 ottobre), lo studio ha pubblicato in rete un nuovo teaser che sta facendo il giro del web non tanto per il suo contenuto - anche perché si tratta di un semplice motion poster - ma per via della frase che lo accompagna: "Tra due settimane, l'universo di Venom verrà espanso".

Ovviamente, in attesa di mettere gli occhi di persona sulle scene post-credit del film, queste parole non possono che richiamare alla mente il tanto atteso e chiacchierato crossover tra Venom e lo Spider-Man di Tom Holland, ovvero tra il Sony Spider-Man Universe e il Marvel Cinematic Universe, già anticipato per altro dalla presenza dell'Avvoltoio di Michael Keaton nel trailer di Morbius.

Diretto da Andy Serkis, lo ricordiamo, il film vedrà il simbionte di Tom Hardy alle prese con la minaccia rappresentata dal Carnage di Woody Harrelson, già introdotto nella scena post-credit del primo film.