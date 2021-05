Venom 2 fa parte del Marvel Cinematic Universe? Tutti gli easter egg nel trailer!

Il trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage è disponibile in rete ormai da qualche giorno, e alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare dei riferimenti a Spider-Man e in generale all'universo della Casa delle Idee. Ma il film sarà collegato in qualche modo al Marvel Cinematic Universe?

La spiegazione è arrivata direttamente dal regista Andy Serkis, che in un'intervista con IGN ha confermato che Venom 2 sarà ambientato in un mondo a parte rispetto alle avventure dell'arrampicamuri di Tom Holland. "Ovviamente ci sono dei collegamenti tra Venom e Spider-Man e tra l'Universo Marvel e la storia di Spider-Man. Ma stiamo trattando questa film come un mondo a parte" ha spiegato Serkis. "La storia di Venom è ambientata in un mondo tutto suo. Ci sono riferimenti a dei piccoli momenti, ovviamente, ma nel complesso nessuno è conoscenza di altri personaggi come Spider-Man."

Qui di seguito invece vi riportiamo tutti gli easter egg presenti nel trailer:

Quando Eddie Brock entra nel minimarket della signora Chen, sulla destra è possibile notare una foto di Stan Lee sulla copertina di una rivista .

sulla copertina di una rivista Nel filmato compare il Daily Bugle , il celebre giornale per cui lavora Peter Parker. A giudicare dal logo e dal fatto che ne esiste una versione cartacea, sappiamo per certo che non si tratterà del Daily Bugle in formato online introdotto nel MCU sul finale di Spider-Man: Far From Home.

, il celebre giornale per cui lavora Peter Parker. A giudicare dal logo e dal fatto che ne esiste una versione cartacea, sappiamo per certo che non si tratterà del Daily Bugle in formato online introdotto nel MCU sul finale di Spider-Man: Far From Home. A proposito del quotidiano curato da J. Jonah James, all'interno del giornale è presente una parola che termina con "engers" che molti hanno associato agli Avengers del MCU. Dato che il film non è ambientato nel franchise dei Vendicatori, tuttavia, è possibile che si tratti di un'altra parola legata alla cronaca come "passengers" o "messengers".

Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane questo autunno. Intanto, Serkis ha anticipato il ruolo di Shriek in Venom 2.