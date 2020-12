Venom 2, Ludwig Göransson non comporrà più le musiche: ecco chi lo sostituirà

Tra coloro che hanno reso possibile il successo di Venom al cinema nel 2018 c'è sicuramente anche lo score composto da Ludwig Göransson, che nel frattempo si è imposto all'attenzione del mondo intero prima grazie al cinecomic Aquaman e in seguito con le musiche della serie The Mandalorian su Disney+, per non parlare dello score di Tenet.

Tuttavia, il compositore svedese non tornerà per il successivo capitolo del franchise con Tom Hardy, ovvero Venom: La Furia di Carnage che vedrà alla regia Andy Serkis. Le redini della colonna sonora verranno prese invece da Marco Beltrami, compositore di origini italiane già candidato all'Oscar per be due volte, la prima per Quel treno per Yuma e la seconda per The Hurt Locker. In carriera ha vinto un premio Emmy per le musiche del documentario Free Solo.

Beltrami ha molta esperienza nel campo delle musiche per cinecomic, avendo composto lo score per film come Blade II di Guillermo del Toro, Jonah Hex, Wolverine - L'immortale, lo sciagurato Fantastic 4 di Josh Trank, ma anche per il film di grande sucesso Logan - The Wolverine. In tempi recenti ha condito con le sue musiche la saga horror di A Quiet Place, in entrambe le occasioni, ha continuato il suo lavoro con James Mangold anche in Le Mans '66 - La grande sfida e ha lavorato nell'atteso Chaos Walking di Doug Liman.

Nell'attesa di vedere un primo trailer ufficaile, vi rimandiamo al primo teaser trailer di Venom: La Furia di Carnage, diffuso qualche mese fa e nel quale si mostra il logo ufficiale del film.

Intanto, secondo quanto riportato da Mikey Sutton di Geekosity Sony Pictures starebbe pensando di ampliare il suo catalogo Marvel con uno spin-off di Venom. Il protagonista? Carnage. Interpretato da Woody Harrelson nel sequel del film del 2018 intitolato Venom: Let There Be Carnage, Cletus Kasay a.k.a. Carnage potrebbe diventare il focus di un film tutto suo, e nello specifico, Rated-R.