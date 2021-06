Venom 2, un look ravvicinato al Carnage di Woody Harrelson grazie al merchandise

È grazie a un'immagine leaked di una parte del merchandising di Venom: La furia di Carange che possiamo dare una nuova occhiata al look su schermo del pericoloso villain interpretato da Woody Harrelson, che sembra avere "un costume" simbiontico simile ma molto diverso da quello del Venom di Tom Hardy, questo perché legato al suo sangue.

In una recente intervista il Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, ha dichiarato che dopo aver visto Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis i fan non sentiranno la mancanza di Spider-Man.



Queste le sue parole:



"Onestamente, non stiamo pensando ai 900 personaggi a nostra disposizione come a uno Spider-Verso alternativo. Abbiamo un universo Marvel tutto nostro. Il volume di personaggi che abbiamo è straordinario, e aspettate di vedere Venom: La furia di Carange. Non vi mancherà affatto Spider-Man. Ma sarebbe ovviamente eccitante se si incontrassero, no?".



"Sono super entusiasta del progetto. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare nel dettaglio perché lo stiamo conservando per quando tutti potranno goderselo al cinema" ha spiegato il regista Andy Serkis durante una chiacchierata con ComicbookMovie.com:"Non voglio svelare troppo prima di allora, ma è stato un vero piacere lavorare a questo film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori incredibili, guidato da un altro uomo appassionato della SAS, Tom Hardy. Spero che non rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci".



Vi ricordiamo che Venom: La furia di Carnage vede nel cast anche Naomie Harris nel ruolo di Shriek, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche il 23 settembre 2021.