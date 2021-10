Venom 2, Kevin Smith recensisce e approva l'atteso sequel anche se ha qualcosa da dire

Parlando a FatMan Beyond LIVE, Smith ha rivelato di aver visto Venom - La furia di Carnage, il nuovo film della Sony Pictures con protagonista Tom Hardy, e ha dato la sua opinione al riguardo.

In gran parte Smith ha elogiato il film per il suo ritmo vivace e la breve durata, ma è stato veloce nel sottolineare che forse il titolo era un pelo fuorviante se si intendeva l'ultima parola (del titolo originale) nel suo significato tradizionale.

Smith ha detto: "Ti è piaciuto Venom? Beh ragazzo, non posso dire che ti divertirai necessariamente molto di più. Prendono il concetto, tutto ciò che pensavi fosse divertente e tipo 'facciamolo di nuovo ma più breve! E portaci dentro Carnage!'".



Ha aggiunto: "Ecco, dirò questo, Let There Be Carnage? Metterei un punto interrogativo alla fine. Come, beh, cosa ti dice "Carnage" oltre al personaggio? È un serial killer PRIMA di avere un simbionte in lui e quindi sei tipo 'Aw, trasforma la sua mano in una mannaia!' In un mondo in cui, non sto dicendo che ogni film debba essere questo, ma cos'è Kingsman? Un film in cui sono andati in una chiesa e hanno massacrato tutti? È un livello piuttosto alto per un film di fumetti in cui dici "Va bene, Carnage potrebbe farlo", e lui non lo ha fatto. Ma è stato molto, molto bello, non fraintendetemi. Ancora una volta, nessuna lamentela, ma potresti immaginarlo sterminare le persone? E potresti farla franca in questo film, hanno un vero senso dell'umorismo sulla morte e la violenza in questo film".



Smith ha ulteriormente elogiato la durata del film, definendolo un "bacio da chef" e dicendo che Venom - La furia di Carnage è più breve del suo prossimo Clerks III . "Quindi ti dice che Andy Serkis è un regista di gran lunga migliore di me", ha aggiunto con una risatina.



"Sai, continua ad essere divertente il piccolo progetto di Tom Hardy, ha fottutamente scritto e inventato la storia, è profondamente coinvolto in essa e ovviamente ha dato il massimo. C'è roba che mi ha fatto ridere a crepapelle. Ci sono un sacco di barzellette e non credo di rovinare nulla dicendo che alla fine Venom e Carnage combatteranno, e una delle battute finali è stata fo***tamente meravigliosa, mi ha letteralmente fatto ridere a crepapelle".



Venom - La furia di Carnage arriverà al cinema il 14 ottobre, Intanto il regista Serkins ha rivelato che un crossover tra Spiderman e Venom è già in lavorazione e che la trama di Venom - La furia di Carnage è molto oscura.