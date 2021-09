Venom 2, anche Jared Leto attende l'uscita del film: 'Non vedo l'ora!'

Ormai ci siamo, Venom 2 sta per uscire al cinema e nei giorni scorsi abbiamo visto la trasformazione di Woody Harrelson in Carnage in una nuova anteprima. Anche Jared Leto, in attesa del suo Morbius che uscirà a gennaio, sembra molto incuriosito dal sequel che avrà per protagonista Tom Hardy.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, Jared Leto ha pubblicato su Twitter l'immagine della locandina di Venom: La furia di Carnage, scrivendo nella didascalia: "1° ottobre, non vedo l'ora di affondarci i denti..." e aggiungendo l'emoji dei popcorn.

Morbius avrà delle dirette connessioni con Venom 2, anche se non è ancora chiaro se gli universi dei due film saranno collegati narrativamente o tematicamente. Si parla anche di un eventuale crossover tra i due film, anche se non c'è nulla di ufficiale.

Il film con Jared Leto, a quanto pare, avrà dei diretti riferimenti a Spider-Man, con Michael Keaton che riprenderà il ruolo di Adrian Toomes dopo Homecoming. Anche il cast e la troupe di Venom hanno spesso parlato di un eventuale crossover con Spider-Man in futuro, e magari potrebbe essere questo un modo per collegare Venom a Morbius.

Sono arrivate, intanto, le prime reazioni della critica all'anteprima di Venom 2. Diretto da Andy Serkis, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre.