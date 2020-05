Venom 2, altri indizi sulla presenza di Spider-Man? Tom Hardy pubblica una strana immagine

Gli effetti della pandemia di Coronavirus potrebbero rendere il 2021 uno degli anni più congestionati in termini di uscite cinematografiche, considerando tutti gli slittamenti che stanno caratterizzando il 2020 a causa del COVID-19. Tra i film che usciranno nel luglio 2021 anche il sequel di Venom, con Tom Hardy e diretto da Andy Serkis.

Nelle scorse ore Hardy ha pubblicato un'immagine sul suo account Instagram che mostra Venom che afferra tra le mani il suo acerrimo nemico, Spider-Man, presumibilmente lasciando intendere cosa potrebbe accadere quando i due personaggi si scontreranno. E nostante il post sia stato cancellato il web è riuscito a catturarlo. Probabilmente la star ha voluto stuzzicare ulteriormente la fantasia dei fan in vista del sequel che lo vedrà nuovamente nei panni di Eddie Brock.



Nel primo film Tom Hardy interpreta il giornalista Eddie Brock, che nel tentativo di smascherare alcuni esperimenti illegali finisce per essere contaminato da un organismo alieno simbiontico. L'essere prenderà totalmente il controllo del suo corpo e lo trasformerà in una delle più celebri nemesi di Spider-Man, Venom.

Il primo è stato diretto da Ruben Fleischer e ora il timone è passato nelle mani di Andy Serkis. L'immagine pubblicata da Tom Hardy è molto simile alla fan-art di Venom pubblicata pochi giorni fa sui social.

Il titolo originale del film è Venom: Let There Be Carnage, come viene mostrato nel nuovo logo.