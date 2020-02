Venom 2: una foto dal set mostra un simbionte salvare Eddie Brock

Dopo le foto dal set di Venom 2 che ci hanno mostrato anche un primo sguardo a Cletus Kasady, il sito JustJared ha scovato nuovi scatti che potrebbero aver rivelato dettagli interessanti sulla trama del film.

Nella foto, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, lo stuntman di Tom Hardy viene portato in braccio da un secondo stuntman, con quest'ultimo che indossa una tuta di spandex. Considerato questo dettaglio, in aggiunta al green screen visibile alle loro spalle, è altamente probabile che il personaggio in questione diventi un simbionti in fase di post-produzione.

In Venom del 2018 sono stati anticipati quattro simbionti, ma in quel film abbiamo visto solo il protagonista e Riot: con quest'ultimo che ha trovato la morte alla fine del primo capitolo, sembra che nel sequel verrà introdotto un nuovo simbionte. Carnage e Venom andranno probabilmente uno contro l'altro, il che significa che non è di Woody Harrelson il personaggio che sta aiutando Eddie Brock nella nuova foto dal set.

Vi ricordiamo che il film farà parte dello Spider-Verse e sarà quindi connesso in qualche modo al Marvel Cinematic Universe: un account Instagram creato da Sony per promuovere Spider-Man: Far From Home ha mostrato infatti il liceale Flash Thompson condividere un titolo di giornale che menziona: "Killer Kasady On The Run!", dettaglio che collegherebbe Venom 2 direttamente al MCU e quindi allo Spider-Man di Tom Holland, quest'ultimo al centro di grosse speculazioni circa un possibile cameo (non ancora confermato).

Venom 2 uscirà ad ottobre.