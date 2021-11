Venom 2, il folle piano di Carnage in una nuova scena tagliata del film

Mentre si avvicina l'uscita di Spider-Man: No Way Home i fan Marvel sono ancora intenti a smaltire questo Venom: La Furia di Carnage che, tra alti e bassi, critiche positive e negative, ci ha comunque permesso di fare la conoscenza di uno dei più temibili villain dell'Uomo Ragno, quel simbionte che ora rivediamo in una scena tagliata.

Dopo una sequenza con protagonisti Eddie e Venom pubblicata solo pochi giorni fa, Sony ci ha infatti permesso di dare uno sguardo anche a un'altra scena non presente nella versione cinematografica del film e abbandonata in stato ancora embrionale, come dimostrano gli effetti speciali soltanto abbozzati.

I riflettori sono stavolta puntati sullo strano terzetto composto da Cletus Kasady, Frances Barrison e, ovviamente, il nostro Carnage: il simbionte è intento a spiegare ai due il suo piano per un vero e proprio ripopolamento del pianeta, con gli esseri umani (definiti come poco più che parassiti) rimpiazzati da una razza superiore metà umana e metà simbionte a cui i personaggi di Woody Harrelson e Naomie Harris dovrebbero dar vita con la benedizione della nemesi di Venom.

Vedremo se nei prossimi tempi verranno diffuse altre scene scartate dal montaggio finale del film; nei giorni scorsi, intanto, è stata svelata la data d'uscita dell'edizione home video di Venom 2.