Venom 2, la folla al cinema esulta per il trailer di No Way Home: il video

Una folla di spettatori al cinema, prima della visione di Venom: La furia di Carnage, ha applaudito al passaggio sullo schermo del trailer di Spider-Man: No Way Home. Il marketing del terzo film è partito a rilento perché Sony e Marvel sono concentrate su altri progetti in uscita ma il primo trailer continua ad entusiasmare i fan.

Pubblicato ad agosto, il trailer di Spider-Man: No Way Home ha scalato rapidamente le classifiche di visualizzazioni, diventando il trailer maggiormente visto di sempre, scavalcando Avengers: Endgame.

Il trailer del film con Tom Holland e Zendaya ha incuriosito moltissimo i fan anche per le indiscrezioni sulla trasversalità della trama, che potrebbe comprendere anche altri due Spider-Man del passato, interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield, così come il ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Doc Octopus.



Fischi e applausi hanno accompagnato la proiezione del trailer di No Way Home nel cinema più grande d'Europa.

Chiaramente c'è molta attesa per l'uscita del terzo film su Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, dopo lo scioccante finale di Far From Home con la rivelazione al mondo dell'identità di Spider-Man a causa di Mysterio (Jake Gyllenhaal).



Su Everyeye trovate la recensione di Spider-Man: Far From Home, uscito nelle sale nel 2019. Tom Holland, Zendaya e tutto il cast è pronto a tornare per una nuova avvincente avventura nel Marvel Cinematic Universe.