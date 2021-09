Venom 2: nel film con Tom Hardy ci sarà un altro celebre villain di Spider-Man?

Mentre Venom: La furia di Carnage si prepara a uscire nelle sale di tutto il mondo, arrivano dalla produzione delle nuove indiscrezioni riguardanti la trama della pellicola che avrà al suo centro lo scontro definitivo tra il personaggio di Tom Hardy e il villain interpretato da Woody Harrelson. Ma il film potrebbe nascondere un altro villain...

Nel primo trailer di Venom: La furia di Carnage vedevamo il personaggio del Detective Patrick Mulligan, interpretato da Stephen Graham, leggere una copia del Daily Bugle che nascondeva dei piccoli easter egg. Nelle storie a fumetti, Mulligan è l'ospite di un simbionte e diventerà l'ospite di Toxin; ebbene, nelle nuove note di produzione, lo stesso Graham ha anticipato qualche dettaglio rimanendo però vago sulla effettiva natura del suo personaggio.

Graham ha infatti spiegato che Mulligan non si fida del protagonista Eddie, e oltre a questo aspetto ha anche i suoi problemi personali da risolvere: "Ha un chip nelle spalle per un sacco di ragioni, quando era una recluta ha avuto un incidente in cui ha sparato a una giovane ragazza - l'aveva mentalmente spaventato e ha perso l'udito all'orecchio sinistro il che è diventato un ostacolo per la sua carriera da poliziotto perché poi gli vennero assegnati solo lavori semplici. E' stato sempre invisibile agli occhi della gerarchia del sistema di polizia ed è arrabbiato e amareggiato".

Graham ha anche aggiunto che il suo personaggio non sopporta che Eddie abbia qualcosa che dovrebbe essere sua: "Eddie ottiene la sua ultima intervista con Cletus Kasady, qualcosa che sente di dover fare lui e non qualche reporter di periferia".

Che in Venom: La furia di Carnage possa fare la sua comparsa anche Toxin, trasformazione del Detective Patrick Mulligan come nei fumetti? Lo vedremo una volta al cinema: Venom: La furia di Carnage è stato anticipato al 1 ottobre nelle sale dopo il successo al box-office di Shang-Chi.