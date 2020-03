Venom 2: il film di Andy Serkis al momento è confermato in uscita a ottobre

L'emergenza Coronavirus sta condizionando tutta l'industria cinematografica e così come le produzioni sono interrotte anche le uscite stanno incontrando delle difficoltà, con titoli che sono slittati anche al prossimo anno. Anche Sony ha posticipato diversi film, tra cui Morbius, ma pare che Venom 2 al momento sia confermato per ottobre.

E se il sequel diretto da Andy Serkis verrà confermato in uscita a ottobre 2020 bisognerà capire se questi spostamenti all'interno del franchise Sony avranno delle ripercussioni a livello narrativo sul film con Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock.

Il film al momento è ancora intitolato 'Sequel Marvel senza titolo' ma è palese che si tratti del seguito della pellicola di Ruben Fleischer, che ha lasciato i comandi a Andy Serkis per raccontare le nuove avventure del simbionte.



Sony in queste ore ha annunciato anche lo slittamento di Ghostbusters: Legacy al 5 marzo 2021, così come Uncharted all'8 ottobre 2021.

"Venom è un'anima torturata. Non si tratta di ciò che fa perché non dobbiamo mai mostrare il coltello e il sangue che sta versando. Ciò che bisogna mostrare è; qual è la motivazione?" ha spiegato il produttore Avi Arad tempo fa sul film.

Andy Serkis porterà una nuova prospettiva alla storia e i fan non vedono l'ora di poter assistere alla sua visione della narrazione di Venom. Carnage potrebbe non essere l'unico villain del film; il personaggio sarà interpretato da Woody Harrelson.

Nel frattempo Roberto Orci scriverà un nuovo spin-off di Spider-Man per la Sony.