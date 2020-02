Venom 2: la figlia di Andy Serkis emozionata per la regia del sequel affidata al padre

Il successo di Andy Serkis con il grande pubblico poggia sulle sue partecipazioni al reboot del franchise de Il pianeta delle scimmie, alle due trilogie di Peter Jackson (Il signore degli anelli e Lo Hobbit), all'MCU e Star Wars. Una carriera incredibile, che lo coinvolge in alcuni dei franchise più redditizi della storia del cinema.

Il futuro lo includerà in altri due grandi franchise: Serkis dirigerà il sequel di Venom e interpreterà il ruolo del maggiordomo Alfred Pennyworth in The Batman di Matt Reeves.

I fan attendono con impazienza entrambi i progetti ma la figlia dell'attore, Ruby Ashbourne Serkis ha espresso la propria preferenza fra i due film.



"Sono entusiasta per Venom solo perché ci ha messo molto di sé stesso, dirigendolo. Sta davvero dirigendo quel film".

La produzione del film è in corso in questo momento a Londra, un cambiamento importante rispetto al primo film, ambientato ad Atlanta, in Georgia. Tom Hardy torna nel ruolo del giornalista Eddie Brock, affiancato da Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady/Carnage. Serkis aveva parlato del film durante la cerimonia dei BAFTA:"Non posso parlarne troppo - lo so, è noioso - ma ci sono 40 giorni di riprese prima ed è davvero emozionante".

"Abbiamo il magnifico Tom Hardy e vedremo una sorta di approfondimento della relazione tra lui e la sua nemesi... questo è tutto ciò che posso dire".

Per Andy Serkis si tratta del terzo film da regista, dopo Ogni tuo respiro (2017) e Mowgli - Il figlio della giungla (2018).

Dal set di Venom 2 sono trapelate diverse immagini di Carnage mentre Greg Williams ha fotografato Tom Hardy e Woody Harrelson durante la lavorazione di Venom 2.