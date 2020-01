Venom 2, un favoloso poster fan-made immagina l'arrivo di Spider-Man

Mentre insistono le voci sulla presenza di Spider-Man in Venom 2 e nel cinecomic Morbius, l'artista social erathrim20 ha pubblicato su Instagram uno stupendo poster fan-made che immagina l'incontro fra l'Avenger di Tom Holland e l'antieroe di Tom Hardy.

Come al solito, potete ammirarlo in calce all'articolo.

Ricordiamo che qualche giorno dopo Natale, sono emerse alcune report secondo le quali la star del Marvel Cinematic Universe avrebbe iniziato le trattative per comparire nel sequel del film Sony, ma da allora non ci sono stati altri aggiornamenti in merito, se non un susseguirsi di voci di corridoio: ciò che è certo è che, dopo la stipulazione del nuovo accordo sui diritti di sfruttamento del personaggio, Marvel Studios e Sony si sono ritrovati vicini come non lo erano stati dai tempi di Captain America: Civil War.

La popolarità del giovane attore sarà tale da oltrepassare le barriere dei due franchise, il MCU di Disney e il nascente Spider-Verse della Sony (che ha vinto un Oscar l'anno scorso con Spider-Man: Un Nuovo Universo), e permettergli di apparire sia nell'annunciato Spider-Man 3 della compagnia di Kevin Feige, sia nei progetti di Amy Pascal?

Per ora non possiamo far altro che speculare: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Quel che è certo è che Venom 2 è in fase di produzione sotto la guida di Andy Serkis, col cast che include anche Woody Harrelson, Michelle Williams e le new entry Stephen Graham e Naomi Harris nei panni della villain Shriek. Il film uscirà ad ottobre 2020 e sarà anticipato da Morbius, la cui data di uscita è fissata per il 21 luglio.