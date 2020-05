Venom 2: una fan art svela il possibile look di Carnage

Un fan ha condiviso sui social una fan art che mostra il possibile look di Woody Harrelson nei panni di Carnage in Venom 2, diretto da Andy Serkis. Il sequel del film di Ruben Fleischer riunirà sul grande schermo due acerrimi rivali, Venom e Carnage, così i fan non vedono l'ora di scoprire quale sarà il look riservato al personaggio Marvel.

Come svelato dalla scena post-credit di Venom, Woody Harrelson interpreterà Carnage nel seguito del film che ha avuto grande successo al box-office nonostante le critiche ricevute dai fan e dalla stampa.

Su Instagram è stata pubblicata un'immagine che vede Woody Harrelson quasi del tutto coperto dal simbionte Carnage.

Inoltre l'immagine mostra il viso di Carnage che affronta faccia a faccia Venom.



Difficile immaginare che Sony si discosti troppo dall'immagine classica dei fumetti di Carnage. Nei fumetti Carnage ha una corporatura più longilinea rispetto a Venom e un design con occhi più piccoli.

Uno sguardo da maniaco a cui i fan sperano che i creatori del film s'ispirino e lascino il più possibile fedele all'originale dei fumetti.

Il cast vede il ritorno di Tom Hardy nel ruolo del giornalista Eddie Brock, del cui corpo ha preso possesso un simbionte alieno di nome Venom.

In questi giorni è stato ufficializzato il titolo del sequel di Venom, mentre ha fatto scalpore la fan art in cui Tom Hardy divora Spider-Man.