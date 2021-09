Venom 2: la doppia identità di Eddie e Cletus al centro dei nuovi poster ufficiali

Nell'annunciare l'anticipo della sua uscita nelle sale americane, dal 14 al 1 ottobre prossimo, la Sony ha anche diffuso due nuovi banner pubblicitari dedicati all'imminente Venom: La furia di Carnage che vede al centro ovviamente i due protagonisti principali della pellicola: il Venom di Tom Hardy e il Carnage di Woody Harrelson.

A differenza dello Spider-Man di Tom Holland nell'Universo Cinematografico Marvel, la storia con protagonista Venom è ambientata nello stesso universo sì ma in una sorta di espansione che al momento non prevede l'imminente comparsa dell'Arrampicamuri ma che sta lentamente assemblando i suoi più noti nemici al cinema. Dopo aver conosciuto il Venom di Tom Hardy, infatti, in questo Venom: La Furia di Carnage vedremo la controparte di Woody Harrelson nonché uno dei villain più spietati tra le pagine dell'Uomo-Ragno. Seguiranno poi il film Morbius con Jared Leto e dunque l'annunciato progetto su Kraven - Il Cacciatore con Aaron Taylor-Johnson protagonista.

Venom: La Furia di Carnage è stato anticipato di due settimane nelle sale americane dopo il successo planetario di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, mentre in quelle italiane mantiene la sua programmazione originale fissata al 14 ottobre prossimo (anche per via dell'affollamento di uscite che vedrà protagoniste le nostre sale nelle prossime settimane, il 30 settembre esce infatti un film di peso come 007 - No Time To Die).

Per promuovere ancora il proprio film, Sony ha diffuso due nuovi banner pubblicitari di Venom: La furia di Carnage che ritraggono Tom Hardy e Woody Harrelson mettendo in evidenza la loro doppia identità e la loro trasformazione in Venom e Carnage rispettivamente. In precedenza, Hardy aveva elogiato molto il collega Harrelson per la sua professionalità sul set. Inoltre, Venom: La furia di Carnage sarà uno dei cinecomic più corti di sempre.