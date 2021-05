Venom 2, diamo un nuovo sguardo a Carnage grazie al poster cinese

C'è grande curiosità intorno a Venom: La Furia di Carnage: il film di Andy Serkis approfondirà un personaggio dall'enorme carisma come la storica nemesi di Spider-Man e, soprattutto, ci darà modo di fare la conoscenza di un villain che promette decisamente bene, vale a dire il Carnage interpretato da Woody Harrelson.

Già nei giorni scorsi abbiamo approfondito la questione parlandovi nel dettaglio dei poteri di cui dovrebbe disporre Carnage stando a quanto visto nel corso degli anni nei fumetti: dopo il primo trailer del film, però, i fan non stanno più nella pelle all'idea di poter dare uno sguardo più ravvicinato a questa prima versione cinematografica di Cletus Kasady.

Desiderio che viene almeno in parte esaudito dal poster rilasciato in queste ore per il mercato cinese: la nuova locandina di Venom: La Furia di Carnage si concentra infatti proprio sul personaggio interpretato da Woody Harrelson, mostrandoci in maniera decisamente efficace quello che sembrerebbe essere un design davvero ispirato per un villain che potrebbe regalarci grosse soddisfazioni.

Cosa ne dite? Vi piace la scelta di Carnage come villain di questo secondo film sull'Eddie Brock di Tom Hardy? Vi convince il suo aspetto? Fatecelo sapere nei commenti! Andy Serkis, intanto, ci ha presentato l'altro villain di Venom: La Furia di Carnage.