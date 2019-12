Venom 2: confermato l'ingresso nel cast di Stephen Graham

La star di Boardwalk Empire, Stephen Graham, è entrato nel cast di Venom 2, sequel del film con protagonista Tom Hardy, prodotto da Sony e diretto da Andy Serkis. Per il momento il ruolo di Graham è stato tenuto nascosto. L'attore si unisce al cast che ritroverà, oltre a Tom Hardy anche Michelle Williams, con Woody Harrelson e Naomie Harris.

Il primo film, nonostante le numerose critiche, è stato un successo al box-office, conquistando 855 milioni di dollari, e co-prodotto da Avi Arad e Amy Pascal.

Stephen Graham è noto per aver interpretato il personaggio di Al Capone nella pluripremiato serie HBO, Boardwalk Empire, prodotta da Martin Scorsese, per il quale ha recitato anche nel recente The Irishman, nel ruolo di Tony Provenzano.

Graham fa anche parte del cast di Greyhound, con Tom Hanks, in uscita negli USA nel maggio 2020. Ha recitato anche in Gangs of New York di Scorsese e Rocketman, dove interpreta il dirigente della casa discografica di Elton John, Dick James.



Venom 2 riprenderà le vicende del primo film. In Venom troviamo Eddie Brock è un giornalista il cui corpo viene usato da un simbionte alieno, di nome Venom. L'ossessione di Brock per il fondatore della Life Foundation, Carlton Drake (Riz Ahmed) gli rovina carriera e rapporto con la fidanzata (Michelle Williams).

Il potere e le capacità di Venom lo inebriano e gli consentono di affrontare sfide mai viste prima.

Tom Hardy aveva stuzzicato i fan su Carnage, uno dei personaggi che faranno parte del film. Naomie Harris sarà invece Shriek.