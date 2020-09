Venom 2, ecco come potrebbe apparire il Carnage di Woody Harrelson

Nonostante la pessima accoglienza riservata dalla critica al primo capitolo, Venom: La furia di Carnage è sicuramente uno dei sequel più attesi del 2021. Il motivo è presto detto: molti fan non vedono l'ora di assistere al debutto live-action di Carnage, il quale sarà interpretato da Woody Harrelson.

L'attore vestirà i panni di Cletus Kassady, il criminale introdotto nella scena post-credit di Venom che farà da ospite per il nuovo simbionte. Impaziente di vedere il personaggio in azione, l'artista Mizuriau è partito dal look del primo film per realizzare una fan art dedicata a Carnage.

Harrelson è già stato avvistato in alcune foto dal set di Venom 2, dove si è mostrato con un aspetto molto diverso rispetto all'unica scena in cui è apparso. Purtroppo i dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che faranno ritorno nel casta anche Michelle Williams, Reid Scott e ovviamente Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock. Tra le new entry troveremo invece Naomie Harris nei panni di Shriek.

Diretto da Andy Serkis, Venom: La furia di Carnage era inizialmente previsto per questo ottobre ma è stato rimandato a giugno 2021 a causa della pandemia. Che ve ne pare di questa fan art? Vi immaginate un aspetto diverso per Carnage? Fatecelo sapere nei commenti.