Venom 2, clamoroso: quel leak è autentico, il web è pieno di spoiler

A quanto pare, l'appello lanciato da Tom Hardy per Venom 2 non è servito a nulla. Il web è ormai strapieno di spoiler in merito alla tanto chiacchierata scena post credit e i commenti sul secondo capitolo della saga dedicata all'antagonista dell'Uomo Ragno non si contano più.

Le ultime immagini diffuse sembrano confermare un clamoroso leak di Venom 2 di cui già vi abbiamo parlato in precedenza. Questo naturalmente è un duro colpo per la Sony che ha tentato di arginare con le unghie e con i denti qualsiasi possibile fuga di notizie sulla pellicola. Purtroppo l'avvento dei social network ha reso infinitamente più complessi i lavori delle case di produzione che ora devono prestare un'attenzione maniacale a qualsiasi elemento di realizzazione e distribuzione di qualsivoglia film.

Senza entrare troppo nei particolari, la scena post-credit in questione dovrebbe collegare l'universo Sony di Venom al Marvel Cinematic Universe e questo naturalmente ci porta ad una sola persona, o meglio alla possibile apparizione di un Supereroe in particolare che sicuramente tutti voi conoscete piuttosto bene.

Se non riuscite a trattenere la vostra curiosità e volete giudicare voi stessi la fondatezza di questi spoiler, non vi resta che andare sui social dove molteplici pagine stanno facendo girare foto e video in merito a questo clamoroso leak di Venom 2. Ovviamente, come spesso succede in questi casi, la domanda da porci è solo una: è davvero così necessario rovinare l'attesa di milioni di fan diffondendo materiali prima dell'uscita ufficiale della pellicola? Come diceva qualcuno di assai noto: "ai posteri l'ardua sentenza".