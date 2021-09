Venom 2 è certificato Fresh su Rotten Tomatoes, ma non è il caso di esultare

Primi riscontri per Venom: La Furia di Carnage dopo le anteprime che hanno avuto luogo in questi giorni in varie parti del mondo: il film di Andy Serkis deve ora far fronte alle prime recensioni e, come ogni nuova release, al temutissimo esame di Rotten Tomatoes. Ma come sono andate le cose in tal senso?

Mentre la critica cinematografica si divide su Venom: La Furia di Carnage il popolare aggregatore di recensioni regala al film con Tom Hardy e Woody Harrelson la possibilità di tirare un sospiro di sollievo: in queste ore il nuovo capitolo delle avventure di Eddie Brock e del simbionte ha infatti ottenuto il certificato Fresh, forte del suo 67% di recensioni positive sulle 58 attualmente pubblicate sul sito.

Numero che confortano, sì, ma che non vanno comunque nella direzione del risultato sperato: pur se sufficiente ad ottenere la tanto agognata certificazione, infatti, quel 67% resta in ogni caso indice di un gradimento non particolarmente elevato e che andrà quindi monitorato all'uscita ufficiale del film nelle sale e all'aumentare delle recensioni presenti su Rotten Tomatoes.

Speriamo, naturalmente, che il film di Andy Serkis possa migliorare e solidificare il proprio score! In queste ore, intanto, è apparso in rete un clamoroso leak di Venom: La Furia di Carnage.