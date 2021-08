Venom 2, Carnage è assetato di sangue nel nuovo trailer ufficiale!

Per dare un giudizio definitivo su Venom: La Furia di Carnage bisognerà ovviamente attendere l'uscita in sala del film con Tom Hardy: se il buongiorno si vede dal mattino, però, basandoci sul nuovo trailer ufficiale possiamo già ipotizzare che quella che vedremo sul grande schermo sarà una brutale danza di sangue e violenza.

Pochi giorni dopo il leak di alcune scene inedite di Venom: La Furia di Carnage, infatti, Sony ha finalmente rilasciato il secondo trailer del film in cui incontreremo nuovamente l'Eddie Brock di Tom Hardy e faremo la conoscenza del Cletus Kasady di Woody Harrelson, destinato ovviamente a trasformarsi nel temibilissimo villain.

Trasformazione a cui assistiamo in parte proprio in questo trailer, nel quale trovano spazio anche scene decisamente generose in fatto di violenza e sangue: Carnage sembra effettivamente un villain abbastanza folle da poter risultare affascinante, nella speranza ovviamente che Sony e Marvel abbiano sfruttato appieno il potenziale del personaggio.

Non mancano delle sequenze chiaramente ironiche, marchio di fabbrica già del primo capitolo che ritroveremo dunque anche in questo sequel, per la gioia di alcuni e il disappunto di altri. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti il vostro parere su questo nuovo trailer! Nei giorni scorsi, nel frattempo, una statua ci ha svelato il look del Carnage di Woody Harrelson.