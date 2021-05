Venom 2, Andy Serkis spiega: 'Ecco perché Woody Harrelson non indossa più la parrucca'

C'è grande curiosità intorno al Carnage che vedremo in Venom: La Furia di Carnage: il personaggio di Woody Harrelson è un villain dalle grosse potenzialità e la star di Assassini Nati è un attore amato quanto basta per far sì che le aspettative siano delle migliori, come dimostra l'accoglienza riservatagli dopo il finale del film del 2018.

Protagonista quasi assoluto del primo trailer di Venom: La Furia di Carnage, Cletus Kasady appariva infatti durante le ultime scene del film con Tom Hardy, sfoggiando tra l'altro un look facilmente riconoscibile, con una parrucca di ricci rossi decisamente appariscente.

Parrucca che sembra però scomparsa in questo secondo film, come conferma il regista Andy Serkis: "Volevamo trasmettere l'impressione che fosse rimasto lì dentro per un bel po' di tempo, andando incontro ad alcuni cambiamenti. Abbiamo voluto disfarci di quella roba così che potessimo concentrarci sul lato oscuro di questo personaggio" sono state le parole di Serkis.

Il regista ha poi parlato del rapporto tra Kasady e Brock: "[Eddie] è l'unica persona con cui Kasady parla. E questo è perché c'è qualcosa di simile nelle loro personalità". Cosa vi aspettate da questo sequel di Venom? Vi piace il nuovo look di Cletus Kasady? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, di quali poteri potrebbe disporre Carnage in Venom 2.