Venom 2, Andy Serkis sul rating del film 'la trama è molto oscura'

Il regista Andy Serkis ha parlato di Venom: La furia di Carnage che come il film suo predecessore del 2018, ha avuto un rating R ed è stato anche ufficialmente classificato PG-13 per "intense sequenze di violenza e azione, un linguaggio forte, materiale inquietante e riferimenti suggestivi".

Quel "linguaggio forte" è in parte dovuto a un combattimento finale in cui “verranno usate parolacce” durante lo scontro culminante tra Eddie Brock/Venom (Tom Hardy) e il serial killer Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson), che scatena una carneficina nello spin-off dell'universo di Spider-Man di Sony.



In un'intervista con ComicBook, Serkis ha detto: "Le autorità di rating ti permettono di avere...per un PG-13, ti è permesso avere parolacce, ed è lì che l'abbiamo usata. L'abbiamo conservata per quel momento particolare. Si spera che la gente lo apprezzerà".



Hardy, che ha prodotto e co-scritto la storia del sequel di Venom, ha precedentemente rivelato a ComicBook che il team creativo "ha considerato un rating R al 100%”. Come la controparte del cattivo di Spider-Man dei fumetti Marvel, Carnage è un sadico assassino seriale che brandisce un simbionte rosso sangue progettato per uccidere, rendendolo una minaccia per Eddie/Venom.



"Parlando di valutazioni, so che c'erano molte richieste affinché questo film fosse più classificato come R e che Carnage fosse un personaggio classificato come R. Penso che ciò che abbiamo fatto in questo film sia in realtà a tema oscuro", ha detto Serkis. "E in realtà, il personaggio di Carnage è piuttosto violento, ma si spera che tu voglia che questo sia visto da un vasto pubblico. Non vuoi essere esclusivo e vuoi che sia amato da molte persone" ha concluso.



Venom: La furia di Carnage uscirà nelle sale italiane il 14 ottobre 2021, recentemente Serkis ha parlato della scena post- credit di Venom: La furia di Carnage mentre la critica si è divisa su Venom 2.