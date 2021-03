Venom 2, Andy Serkis sui piani del sequel e l'arrivo del primo trailer

Le riprese di Venom: La furia di Carnage sono terminate ormai da diverso tempo, e mentre proseguono i lavori di post-produzione c'è chi si chiede quando potremo finale mettere gli occhi sul trailer del film.

"Sono super entusiasta del progetto. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare nel dettaglio perché lo stiamo conservando per quando tutti potranno goderselo al cinema" ha spiegato il regista Andy Serkis durante una recente intervista con ComicbookMovie.com. "Non voglio svelare troppo prima di allora, ma è stato un vero piacere lavorare a questo film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori incredibili, guidato da un altro uomo appassionato della SAS, Tom Hardy. Spero che non rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci."

Parlando nello specifico dell'arrivo del primo trailer, Serkis non si è voluto sbottonare: "Credo che questa sia la domanda che ricevo più di ogni altra: 'quando esce il trailer di Venom?'" ha dichiarato ridendo, senza però svelare neanche un piccolo indizio su quando arriverà il primo sguardo al film. Al momento è fissata al 25 giugno 2021, dunque tutto dipenderà da un eventuale rinvio.

Che aspettative avete nei confronti del sequel? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Serkis prossimamente potrà essere visto nei panni di Alfred per l'atteso The Batman con Robert Pattinson.