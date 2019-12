Venom 2, Andy Serkis al lavoro sulle violenti origini di Carnage nelle nuove foto dal set

Online sono apparse due diverse foto provenienti dal set di Venom 2, nuovo cinecomic con protagonista Tom Hardy che come sappiamo sarà diretto da Andy Serkis.

Nelle immagini, che potete trovare in calce all'articolo, vediamo proprio Serkis dare alcune indicazioni al cast e alla troupe; inoltre, la seconda foto contestualizza apparentemente la scena che il regista sta dirigendo, inquadrando l'insegna arrugginita del St. Estes Home for Boys.

I fan Marvel Comics più accaniti riconosceranno il nome dell'edificio, dato che è proprio nel St. Estes Home for Boy che il piccolo Cletus Kasady, destinato a diventare il super serial killer noto come Carnage, venne rinchiuso dopo aver tentato di uccidere sua nonna: gli abusi che subirà nell'orfanotrofio per mano del personale e degli altri orfani non faranno che peggiorare le cose.

Le fotografie a quanto pare sono state condivise da Tom Hardy sulla propria pagina ufficiale di Instagram, dalla quale però sono state successivamente rimosse.



Ricordiamo che in Venom 2 Carnage sarà interpretato da Woody Harrelson, che riprenderà il ruolo di Cletus Kasady già anticipato nella scena post-credit del primo film. Inoltre è previsto il ritorno di Michelle Williams e l'esordio delle new entry Stephen Graham e Naomi Harris nei panni della villain Shriek.