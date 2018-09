Venom e Riot si scatenano nel nuovo trailer internazionale del cinecomic con Tom Hardy

Mentre una sola settimana ci separa ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Venom di Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland), quest'oggi è stato rilasciato online un nuovo trailer internazionale del cinecomic Sony con protagonista Tom Hardy (Bronson, Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno).

Solo un paio di settimane fa, abbiamo avuto di ammirare il azione Venom nel nuovo e più convincente trailer ufficiale del film, che ci ha mostrato anche il lato più violento e brutale del personaggio. È poi però arrivato un report di Variety che suggeriva che la Sony non sarebbe intenzionata a distribuire il film Rated-R come promesso e sperato, puntando invece a un PG-13 in forma "estrema", così da permettere la presenza di scene comunque sanguinose e violenze -anche se non come pensate direttamente da Fleischer, per essere onesti. La conferma del PG-13 è infine arrivata diversi giorni fa.



Parlando poi delle dinamiche tra Eddie e il Simbionte, Tom Hardy ha rivelato ai microfoni di EW:"Entrambi si sentono un po' persi in questo mondo, e ritrovarsi a vicenda e negoziare un quadro etico da rispettare è al contempo un dono e un peso per loro. Tireranno fuori il meglio e il peggio l'uno dall'altro".



Venom vedrà nel cast anche Riz Ahmed, Michelle Williams e Woody Harrelson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.