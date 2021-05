Quanto vengono pagati i professori di Hogwarts? Scopriamo i retroscena di Harry Potter

Hogwarts ha tutta l'aria di essere una scuola piuttosto costosa, con tutti quei corsi da seguire e libri da comprare, per non parlare di divise, bacchette, calderoni e chi più ne ha più ne metta. Ma a quanto ammonta l'effettivo costo dell'istruzione per una famiglia del Wizarding World? E quanto vengono pagati gli insegnanti?

Per quanto concerne la prima domanda, ci pensò la stessa J.K. Rowling a rispondere qualche tempo fa: la scrittrice ci tenne infatti a precisare che l'intero costo dell'istruzione dei ragazzi del Wizarding World è a carico del Ministero della Magia, che come ogni governo riscuote delle tasse dai suoi cittadini. L'istruzione nel mondo magico è d'altronde limitata a poche scelte, per cui sarebbe davvero poco carino mandare sul lastrico famiglie magari già poco abbienti come quella dei Weasley!

Lo stesso Ministero, dunque, si occupa anche di pagare i professori di Hogwarts: per quanto riguarda il loro stipendio, però, tutto ciò che sappiamo è che venga conteggiato in galeoni, la valuta più alta del mondo di Harry Potter, per cui tendiamo a credere che si tratti di cifre più che soddisfacenti. Visti i rischi che ogni anno McGranitt e soci si trovano a correre, d'altronde, pagare adeguatamente il corpo docenti ci sembra il minimo sindacale!

Quanto pensate debbano essere pagati gli insegnanti di Harry Potter?