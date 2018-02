Vengo Anch'Io, primo trailer ufficiale della commedia diretta da Nuzzo Di Biase

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, divertente trailer italiano di, prima commedia firmata dal comicoche lo vedrà anche protagonista accanto alla collega e compagna

Questa la sinossi ufficiale del film: "Vengo Anch'Io è la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini. Una banale gara di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi. Per vincere bareranno e perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali".



Vengo Anch'Io vede nel cast anche Corrado Nuzzo, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta e Ambra Angiolini, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna.