Venezia, Toronto, New York e Trelluride: i Festival insieme per un'annata non competitiva

Come riporta anche Variety, i Fastival di Venezia, Toronto, Telluride e New York hanno deciso di unire le forze in una grande alleanza che vedrà questi prestigiosi eventi prendere luogo a sei settimana di distanza l'uno dall'altro, in un rapporto di estrema collaborazione anziché competitivo, in solidarietà post-pandemica.

Il comunicato che annuncia questa alleanza non rivela in realtà molti dettagli concreti sullo svolgimento dei Festival o sull'effettività di questi reciproci aiuti. Si legge sopratutto che "i Festival si svolgeranno come fossero un'unica e vasta piattaforma unita per offrire il miglior cinema dalla prossima stagione". Appare comunque chiaro che ci sarà una tregua nella ricorsa forsennata dell'anteprima mondiale più ambita, come accade ogni anno.



Decisione, questa, facilitata anche dalla scelta dell'Academy di posticipare gli Oscar 2021 al 25 aprile, ritardo che allevia la pressione sui Festival circa le anteprime, fungendo come sappiamo da trampolino di lancio della stagione dei premi. Nella nota si legge anche: "Quest'anno ci siamo allontanati dalla competizione con i nostri colleghi nei festival autunnali, impegnandoci invece in una reciproca collaborazione. Stiamo condividendo idee e informazioni. Siamo qui per servire registi, pubblico, giornalisti e membri del settore che mantengono prospero l'ecosistema cinematografico. Dobbiamo muoverci e agire insieme".



Il Festival di Venezia si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre, quello di Toronto dal 10 al 20 settembre, quello di New York dal 27 settembre al 3 ottobre. Telluride sarà l'unico a sovrapporsi direttamente a Venezia, ma è molto più piccolo e si terrà dal 3 al 7 settembre.



Si svolgeranno tutti come evento fisico ma con drastiche misure precauzionali e diversamente dagli anni passati. Soprattutto, avranno meno film in concorso così da non affollare in modo significativo le sale, ridurre il numero di proiezioni e assecondare le necessarie sanificazioni imposte per legge.



La scommessa più o meno sicura è i vari Festival avranno più o meno gli stessi titoli in programma.



Vi lasciamo alle dichiarazioni di Alberto Barbera su Venezia 2020.