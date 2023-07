Venezia, niente dietrofront: 'Woody Allen e Roman Polanski? Non vedo dove sia il problema'

La Mostra del Cinema di Venezia per questa edizione 2023 sembra stia puntando in alto. Nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori attualmente in corso, il direttore della kermesse ha lasciato spazi anche a film di autori particolarmente controversi e che non hanno le simpatie di Hollywood.

Gli autori in questione sono Woody Allen e Roman Polanski entrambi alla berlina per i processi che, negli ultimi decenni li hanno visti protagonisti. Se per il regista francese le accuse risalgono addirittura agli anni '70, per Allen è una storia che parte dal 1992 e che, tuttora, è rimasta una macchia indelebile nella sua carriera. Dopo aver annunciato i titoli presenti alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, Alberto Barbera ha parlato della sua scelta di coinvolgere nella kermesse anche autori così discussi e che, di recente, non sono particolarmente visti di buon occhio da Hollywood.

"Woody Allen è stato sottoposto a controllo legale due volte alla fine degli anni '90 ed è stato assolto. Con loro non vedo dove sia il problema”, ha spiegato Barbera. “Nel caso di Polanski, è paradossale. Sono passati 60 anni. Polanski ha ammesso la sua responsabilità. Ha chiesto di essere perdonato. È stato perdonato dalla vittima. La vittima ha chiesto di chiudere la questione. Penso che continuare a combattere Polanski significhi cercare un capro espiatorio per altre situazioni che meriterebbero maggiore attenzione. A parte questo, su Polanski è in corso un dibattito culturale con prese di posizione meno rigide. Io sono dalla parte di chi dice che bisogna distinguere tra le responsabilità del singolo e quelle dell'artista" ha concluso il direttore del Festival.

Nel frattempo, vi sveliamo i primi dettagli del nuovo film in uscita di Woody Allen. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!