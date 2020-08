Venezia: apre il Cinema Galleggiante, l'ingegnosa idea per mantenere il distanziamento

Venezia è una delle città più particolari d'Italia (e del mondo). Oltre alle opere d'arte e all'architettura rinascimentale è famosa anche per piccolo particolare: è completamente attraversata e circondata dall'acqua! Perché non sfruttare questa caratteristica per costruire un cinema galleggiante?

È quello che devono aver pensato gli organizzatori in questione, e l'idea è nata proprio per aiutare il cinema in un momento non proprio positivo, favorendo allo stesso tempo anche il distanziamento sociale. Il Cinema Galleggiante è quindi a metà strada tra un drive-in e una gita in gondola.

La piattaforma galleggiante sarà posizionata al centro della laguna, vicino all'isola della Giudecca, e gli spettatori potranno guardare il film in programmazione recandosi sul posto con la propria imbarcazione, oppure raggiungendo a piedi la pedana. Il tutto ovviamente previa prenotazione gratuita, per evitare assembramenti.

"Venezia è la città che ha inventato la quarantena e che durante i momenti più tragici ha visto migliaia di imbarcazioni affiancate ai lazzaretti per ospitare i contagiati dalla peste. È quindi il luogo ideale per un gesto non solo di attesa meditativa e parziale distanza ma anche di unione e rinascita. In questo gioco di fantasia, Venezia, archetipo della città in cui la relazione fragile tra essere umano e ambiente è manifesta, può fungere da catalizzatore di sperimentazioni e di idee che dal locale si riflettono sul globale. Per questo abbiamo lavorato su Cinema Galleggiante cercando di riunire per la prima volta nella storia della città alcune tra le più note istituzioni e realtà culturali, locali e non solo", ha dichiarato l'organizzatore della manifestazione, Paolo Rosso, a Repubblica.

La manifestazione si svolgerà fino al 5 settembre, in concomitanza con la Mostra del Cinema di Venezia 2020, nella cui giuria troviamo anche Cate Blanchett e Hideo Kojima.