Venezia, Alberto Barbera confermato direttore artistico del Festival del Cinema

Tra le mille difficoltà dovute alla pandemia, la Mostra del Cinema di Venezia è stato l'unico grande festival del 2020 che si è svolto fisicamente, e l'evento, portato a termine senza grossi intoppi, si può considerare un successo. Anche per questo il direttore artistico Alberto Barbera è stato confermato al timone fino al 2024.

Il consiglio d'amministrazione della Biennale di Venezia ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo di Barbera nel ruolo di Direttore della Sezione Cinema per il periodo 2021-2024. Si tratta per lui del quarto mandato in assoluto (il primo risale agli anni dal 1999 al 2001), e del terzo consecutivo dal 2011. Sono invece cambiate le direzioni dei festival di musica, danza e teatro.

Negli ultimi anni Alberto Barbera si è impegnato molto per rafforzare e rinnovare quello che resta il festival cinematografico più antico al mondo, attirando al Lido grandi studios e il meglio del jet set mondiale.

La prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia avrà luogo dall'1 all'11 settembre 2021. Un mese fa il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Nomadland, mentre la Coppa Volpi è andata a Pierfrancesco Favino come miglior attore per Padrenostro, e a Vanessa Kirby come miglior attrice per Pieces of a Woman.