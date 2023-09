Venezia 80, tra i primi vincitori ci sono già Matteo Garrone e Netflix con David Fincher

In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Venezia 2023, in queste ore sono già stati comunicati i primi premi relativi alle colonne sonore, con Io capitano di Matteo Garrone e The Killer di David Fincher a farla da padrone.

Il Soundtrack Stars Award 2023 per la miglior colonna sonora tra i film della selezione ufficiale di Venezia 2023 è infatti andato a Io capitano, con la Giuria del Premio che ha premiato il compositore Andrea Farri, autore delle musiche del film con la seguente motivazione: “Un viaggio che accende il film di emozioni e sentimento accompagnando il ‘colore’ di un racconto che attraversa le sonorità etniche delle percussioni senegalesi come le note struggenti che evocano i ricordi della terra lontana. Una ricerca musicale che recupera la tradizione ma dà al sogno e all’avventura dei due giovani protagonisti anche il ritmo del rap.”

Una menzione speciale della giuria va a The Killer di David Fincher per le musiche curate da Trent Reznor ed Atticus Ross. “Un film che – come si legge nella motivazione - rende protagonista la musica degli Smiths nel quale è assolutamente originale l’effetto immaginato dal regista, convinto, fin dalla sceneggiatura, che proprio un brano come How Soon is Now potesse diventare l’antidoto all’ansia del suo spietato protagonista. La colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross è un assist perfetto alla tensione del film, ma anche ai silenzi del killer raccontato da Fincher.”

Va a Levante, invece, il premio dell’anno per aver curato per la prima volta la colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati con il brano “Leggera”, interamente scritto dalla cantautrice e prodotto da Daniel Bestonzo e Antonio Filippelli, che si incastra perfettamente con la trama del film. Infine ai Subsonica il premio speciale Soundtrack Stars Award per la musica di Adagio di Stefano Sollima, altro film italiano in concorso.

Ricordiamo che i premi finali di Venezia 2023 saranno assegnati questa sera, restate con noi per tutte le prossime novità.