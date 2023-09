Venezia 80, quali sono i migliori film in concorso che dovreste tenere d'occhio

Il programma del Festival di Venezia 2023 è il sogno di ogni amante del cinema, ma, considerando il gran numero di partecipanti, i meno esperti potrebbero smarrirsi nel gran numero di informazioni. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: quali sono i migliori film in concorso?

Innanzitutto, impossibile non menzionare Povere creature! (Poor Things in lingua originale), pellicola diretta da Yorgos Lanthimos che ha ottenuto il plauso della critica. Liberamente ispirata al Frankenstein di Mary Shelley, racconta la storia di Bella Baxter (interpretata da Emma Stone), una giovane donna che, riportata in via dallo scienziato Godwin Baxter (Williem Dafoe), fugge insieme a un avvocato alla ricerca della libertà. Debutterà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024.

Altrettanto atteso è Dogman – da non confondere con l'omonima produzione italiana di Matteo Garrone. La storia dell'emarginato Doug è scritta e diretta da Luc Besson, ricordato anche per Léon, Lucy, The Lady e Anna (a cui si aggiunge la saga letteraria di Arthur). Stavolta, il debutto in Italia sarà più prossimo del previsto: il 28 settembre 2023, a un giorno di distanza dagli Stati Uniti.

Nello stesso periodo sarà disponibile negli Stati Uniti Priscilla di Sofia Coppola, l'adattamento cinematografico delle memorie Elvis and Me scritte da Priscilla Presley. La biografia della moglie di Elvis, però, non comprenderà le canzoni del celebre cantante, poiché i detentori dei diritti non hanno permesso a Coppola di utilizzarle.

Infine, nonostante Bradley Cooper volesse disperatamente presentare Maestro a Venezia, il film è riuscito comunque a far parlare di sé. Incentrato sul direttore d'orchestra Leonard Bernstein e sulla moglie Felicia Montealegre, comprende attori del calibro di Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer e Maya Hawke.

Sul fronte italiano, invece, ricordiamo Comandante (Edoardo De Angelis), Enea (Pietro Castellitto), Finalmente l'Alba (Saverio Costanzo), Lubo (Giorgio Diritti), Io Capitano (Matteo Garrone) e Adagio (Stefano Sollima).