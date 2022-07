Venezia 79, White Noise di Noah Baumbach sarà il film d'apertura

La Biennale ha annunciato ufficialmente che White Noise di Noah Baumbach sarà il film d'apertura dell'edizione 79 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che quest'anno festeggia 90 anni. Il film verrà proiettato il 31 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

White Noise, scritto e diretto da Noah Baumbach, sarà distribuito da Netflix. Secondo quanto si legge nella sinossi "allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell'affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell'amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto".



Basato sul libro di Don DeLillo, scritto per lo schermo e diretto da Baumbach, il film è prodotto dallo stesso regista con David Heyman e Uri Singer.



"È un grande onore capire la 79. Mostra di Venezia con White Noise" dichiara il Direttore Alberto Barbera "Valeva la pena di aspettare per avere la certezza che il film fosse finito in tempo. Adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, Baumbach ha realizzato un'opera originale, ambiziosa e avvincente, che gioca con misura su più registri: drammatico, ironico, satirico. Il risultato è un film che esamina le nostre ossessioni, i dubbi e le paure radicate negli anni '80 ma con riferimenti molto chiari alla realtà contemporanea".



"È davvero meraviglioso tornare alla Mostra di Venezia" dichiara Noah Baumbach "ed è un incredibile onore portare White Noise come film della serata di apertura. Questo è un luogo che ama tanto il cinema, ed è un'emozione e un privilegio unirsi agli incredibili cineasti che hanno presentato qui i loro film". Presidente di giuria sarà Julianne Moore, nell'edizione che includerà anche un Leone d'Oro alla carriera a Paul Schrader.



Tra i titoli del regista nativo di Brooklyn spiccano Scalciando e strillando, Il calamaro e la balena, Il matrimonio di mia sorella, Lo stravagante mondo di Greenberg, Frances Ha, Giovani si diventa, Mistress America, The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio e il documentario De Palma.



Sul nostro sito trovate la recensione di Storia di un matrimonio, il film che Baumbach presentò a Venezia nel 2019.